女優の芳根京子とＳｎｏｗＭａｎの渡辺翔太がダブル主演を務める舞台「ウェンディ＆ピーターパン」（〜７月５日＝東京公演、７月１３〜２０日＝大阪公演）が１２日、東京・歌舞伎町のＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ‐Ｚａで開幕したの取材会に登場した。世界的名作「ピーターパン」に新たな登場人物を加え、ヒロインのウェンディの視点から翻案した今作。２０２１年に日本で初演され、５年ぶりに再演される。渡辺は壇上にあが