女優の芳根京子（29）とSnow Man渡辺翔太（33）がこのほど、ダブル主演舞台「ウェンディ＆ピーターパン」（12日から、東京・THEATER MILANO−Zaなど）ゲネプロ取材会に出席した。世界的名作「ピーターパン」をヒロインのウェンディ（芳根）側の視点から描く物語。永遠の少年・ピーターパンを渡辺が演じる。作品のファンタジーな世界観を表現する幻想的な映像、フライングを使った飛行演出は見どころの1つ。芳根は高所恐怖症だっ