◇陸上日本選手権第1日（2026年6月12日愛知・パロマ瑞穂スタジアム）陸上の日本選手権が愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて開幕し、女子やり投げ決勝はパリ五輪金メダルの北口榛花（28＝JAL）が62メートル86で5度目の優勝を飾り、アジア大会代表に内定した。女子800メートル予選は3連覇を狙う久保凛（18＝積水化学）が全体2位の2分3秒09で3組1着となり、13日の決勝に進出。男子100メートル準決勝では2連覇を狙う