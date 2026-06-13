【カイロ＝村上愛衣】米国とイランの戦闘終結に向けた交渉で仲介役を担うパキスタンのシャバズ・シャリフ首相は１２日、自身のＳＮＳに、「最終文書について合意に達した」と投稿した。その上で、パキスタンは次の段階に向け、（米イラン）双方と調整していると説明した。「最終文書」や「次の段階」の具体的内容には触れなかった。また、交渉を巡って様々な情報が出ていることを念頭に、「和平合意を妨害しようとする勢力によ