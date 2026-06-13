◇サッカーW杯北中米大会1次リーグD組初戦でパラグアイと対戦する開催国、米国の“顔”は、MFクリスチャン・プリシック（27）だ。21年に米国人では初めて欧州CL決勝でプレーし、チェルシーを優勝に導いた。米国代表では24年11月、現所属のACミランでは昨年12月を最後に得点から遠ざかっていたが、先月31日の親善試合セネガル戦では前半だけで1得点1アシスト。大会直前で不安を力強く一蹴した。米国では近年、アルゼンチン