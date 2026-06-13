新キャプテンの板倉が開幕に向けて思いを話した森保一監督率いる日本代表は現地時間6月12日、同14日に迎える北中米ワールドカップ（W杯）のオランダ戦に向けてトレーニングを行った。MF遠藤航がチームを離脱してから一夜、新主将のDF板倉滉が「ワンチームにこだわってやりたい」と思いを話した。現地時間の11日に遠藤の離脱が発表され、板倉がアームバンドを引き継ぐことになった。12日のトレーニングには緊張感も漂いながら、