きょうの為替市場は、米国とイランの合意が接近していることや、この日発表のミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回るなど、それなりの材料はあるものの反応はなく様子見の雰囲気が広がっている。ユーロドルは１．１５ドル台での推移が続いており、次のアクション待ちの状況ではある。一方、ユーロ円も方向感なく１８５円台半ばでの上下動に終始している状況。 前日のＥＣＢ理事会での利上げ決定を受けて、大