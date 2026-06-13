◇W杯北中米大会1次リーグA組メキシコ2−0南アフリカ（2026年6月11日メキシコシティー）新方式の国歌斉唱が開幕戦でお披露目された。従来は先発選手だけがメインスタンドに向かって横並びで整列していたが、今大会は控えを含む全選手がセンターサークルに沿って整列。ピッチに巨大な両国の旗が広げられ、選手が肩を組んで国歌を口ずさんだ。国際サッカー連盟のインファンティノ会長によれば、イタリア代表の名FWだった