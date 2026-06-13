◇W杯北中米大会1次リーグA組メキシコ2−0南アフリカ（2026年6月11日メキシコシティー）11日に開幕して1次リーグA組の2試合が行われ、開催国のメキシコが南アフリカに2―0で快勝して白星スタートを切った。前半9分にFWフリアン・キニョネス（29＝アルカディシア）が先制点を決めて優位に試合を進め、8度目の登場となった開幕戦で初めて勝利。韓国はチェコに2―1で逆転勝ちした。8万824人の大観衆がスタンドを埋めた大一