◇W杯北中米大会1次リーグA組チェコ1−2韓国（2026年6月11日グアダラハラ）チェコは痛い逆転負けとなった。劣勢の中で後半14分に右からのロングスローに1メートル91のDFクレイチが走り込んで先制ヘディング弾。しかし、終盤の逆襲をしのぎ切れずに連続で失点し、コウベク監督は「強い方が勝った。韓国の選手は非常に速かった」と敗戦を認めた。この日で74歳283日の指揮官は7時間早く始まった南アフリカのブルース監督が