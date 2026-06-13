◇W杯北中米大会1次リーグA組韓国 2―1 チェコ（2026年6月11日グアダラハラ）11日に開幕して1次リーグA組の2試合が行われ、韓国がチェコに2―1で逆転勝ちし、10年南アフリカ大会以来16年ぶりに白星発進した。MF黄仁範（ファン・インボム＝フェイエノールト）は1得点1アシストの活躍。最優秀選手に選出された。4大会連続出場を果たしたエースのFW孫興民（ソン・フンミン＝ロサンゼルスFC）がシュート6本を放つも決定力を