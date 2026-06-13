◇W杯北中米大会1次リーグA組南アフリカ0−2メキシコ（2026年6月11日メキシコシティー）南アフリカはシュート3本で零敗に終わった。立ち上がりにミスから先制を許し、後半4分にMFシトレが相手の決定機を阻止して一発退場。2点差とされると同39分にもMFズワネが進路を阻んだ選手を叩いて退場となった。ブルース監督は「期待したスタートにならなかったが、まだ突破は可能。次の2試合で良い結果が出せると確信している」と