（NY時間13:10）（日本時間02:10） スペースＸ＜SPCX＞175.98（+40.98+30.35%） その後、スペースＸ＜SPCX＞は買いが優勢となっており、１７６ドル付近まで上昇。初値は１５０ドルで始まった。気配の段階では朝方に一旦１７５ドルまで上昇していたものの、結局１５０ドルまで低下して取引が始まっていた。取引開始後にその下げを取り戻す展開となっている。 １８０ドルを超えるのではとの声も事前に出