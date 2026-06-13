NY株式12日（NY時間13:14）（日本時間02:14） ダウ平均51201.73（+352.98+0.69%） ナスダック25882.41（+72.75+0.28%） CME日経平均先物67440（大証終比：+1320+1.96%） 欧州株式12日終値 英FT100 10471.72（+167.84+1.63%） 独DAX 24635.30（+425.59+1.76%） 仏CAC40 8350.87（+150.07+1.83%） 米国債利回り 2年債 4.083（+0.021） 10年債 4.481（+0.020） 30年債 4.