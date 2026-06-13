◇米女子ゴルフダウ選手権第1日（2026年6月11日米ミシガン州・ミッドランドCC（パー70））2人1組で競う米女子ゴルフのダウ選手権が11日に開幕し、一つのボールを交互に打つフォアサムで第1ラウンドが行われ、勝みなみ（27＝明治安田）、渋野日向子（27＝サントリー）組、双子の岩井明愛（23）、千怜（23＝いずれもHonda）組、古江彩佳（26＝富士通）、西村優菜（25＝スターツ）組が68で回りトップと1打差の4位につけた。