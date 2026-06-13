イーロン・マスク氏が率いるアメリカの宇宙開発企業スペースXが、ハイテク企業が集まるナスダック市場に上場し、初値は公開価格を11%上回り、150ドルとなりました。記者「ニューヨーク・タイムズスクエアの広告が一面、スペースXで埋め尽くされています」イーロン・マスクCEO「スペースXは、すべての人を月、火星、さらにその向こうへ連れて行きたいと考えています」スペースXは12日、ナスダック市場に上場しました。1株あたり135