日本代表は12日、FIFAワールドカップ2026 オランダ代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。冒頭15分のみの公開パートでは、ストレッチやボール回しなどで調整を行った。前日11日にはキャプテンの遠藤航の離脱、町野修斗の追加招集、板倉滉の新キャプテン就任が発表されたばかり。新主将の板倉や長友佑都はウォーミングアップから積極的に声を出してチームを鼓舞し、活気ある雰囲気を作り出してい