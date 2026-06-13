HSBC選手権 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[カロリナ プリスコバ] 1 - 2 [ドナ ベキッチ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第5日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス準々決勝で、カロリナ プリスコバとドナ ベキッチが対戦した。 第1セットはドナ ベキッチが6-4で先取。第2セットはカロリナ プリスコバが6-4で奪い返したが、第3セ