13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1230円高の6万7350円と急騰。日経平均株価の現物終値6万6020.04円に対しては1329.96円高。出来高は2万977枚となっている。 TOPIX先物期近は3935.5ポイントと前日比53ポイント高、TOPIXの現物終値比は53.54ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 67350