トランプ政権の高官は12日、イランとの交渉をめぐり、「合意内容が履行されるまで、イランの資金は一切、解放されない」と強調しました。政権高官は合意の覚書に「核物質の廃棄・撤去」「核開発計画の解体」「ホルムズ海峡の開放」などが盛り込まれるとしていて、こうした内容が履行されない限り、対イラン制裁の緩和や凍結資産の解除は行われないと強調した格好です。