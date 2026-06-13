◇サッカーW杯北中米大会日本代表は12日（日本時間13日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行い、14日（同15日）の1次リーグ初戦オランダ戦に向けて調整した。オランダ戦へ向けたナッシュビルでの練習はこの日が最後。負傷離脱したMF遠藤航（リバプール）を除くメンバー25人に、サポートメンバーのDF吉田麻也（ギャラクシー）、MF南野拓実（モナコ）を加えた計27人がピッチで体を動かした。小雨が降