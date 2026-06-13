６月14日に開催される北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦に向けて調整中の日本代表が12日、ベースキャンプ地のナッシュビルで前々日練習を実施した。雨が降りしきるなか、予定より25分遅れでトレーニングをスタートさせ、冒頭15分のみが公開された。前日には、キャプテンだった遠藤航が怪我のために離脱し、代表引退を発表。FW町野修斗の追加招集が決まった. 偉大なリーダーが離れ、取材時には涙ぐむ選手がいるな