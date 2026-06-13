【ワシントン＝坂本幸信】三菱商事と三井物産が出資するロシア極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン２」との取引について、米財務省は１１日、ロシアに対する制裁の適用から除外する期限を６月１８日から１２月１８日へ延長すると発表した。中東情勢の悪化でエネルギー調達が不安定になるなか、日本はサハリン２からの液化天然ガス（ＬＮＧ）などの輸入を継続できることになった。米財務省は２０２４年、ロシアの国営ガス企