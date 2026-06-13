NY株式12日（NY時間12:02）（日本時間01:02） ダウ平均51059.46（+210.71+0.41%） ナスダック25724.07（-85.59-0.33%） CME日経平均先物67190（大証終比：+1070+1.59%） 欧州株式12日GMT16:02 英FT100 10471.72（+167.84+1.63%） 独DAX 24635.30（+425.59+1.76%） 仏CAC40 8350.87（+150.07+1.83%） 米国債利回り 2年債 4.079（+0.017） 10年債 4.481（+0.020） 30年債