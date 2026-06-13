その後、ドル円は１６０円台前半での振幅が続いている。イラン関連でトランプ大統領やイランのアラグチ外相の発言が伝わり、米株式市場や米国債利回りなど他の市場は反応を見せていたが、為替市場は落ち着いた動きを保っている。 市場は来週の各国中銀の政策員会を経て何か動きが出るか注目している。その中でも最注目はウォーシュ議長初となるＦＯＭＣだが、エコノミストからは、来週のＦＯＭＣでは声明から緩和姿勢