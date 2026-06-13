◇ナ・リーグカブス9―3ロッキーズ（2026年6月11日デンバー）左翼ポール際へ吸い込まれた打球を確認すると、カブスの鈴木は右拳を振り下ろすようにガッツポーズをつくり、雄叫びを上げた。「ずっと投手陣を援護できず、苦しい展開で投げさせていたので、一発が出て良かった。やっと貢献できたなという気持ち」1点を追う4回1死満塁、1ボールからの2球目。右腕フェルトナーの肩口へのスライダーを強振した。メジャー通算