◇ナ・リーグドジャース8―6パイレーツ（2026年6月11日ピックバーグ）ドジャース・大谷の今季4度目の2試合連発は、フルカウントからケラーの低めスイーパーを、最後は右手一本になりながら拾った。右中間席最前列で見事グラブでキャッチしたのは、バージニア州在住のチェイス・ムーア君（15）。所属している野球チームでは投手、左翼手、右翼手をこなすという。好きな選手は同じマルチプレーヤーのベッツだが「ハッピ