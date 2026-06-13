なとりが、本日6月12日(金)に突如配信シングル「Puppet」をリリースした。なとりとしては5月29日に「ポルターガイスト」をリリースして以来、2週間という短いスパンでの新作。さらに今作は事前告知も全くない中でのサプライズリリースとなり、ファンからのSNSでの驚きと感激の声が多数上がっている。そして、なとりは本日6月12日の宮城公演を皮切りに初の全国ホールツアー＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」＞を開催中。その本日