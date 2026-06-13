日本サッカー協会（ＪＦＡ）とキリンホールディングスが展開する、サッカー日本代表を“日本一丸”で応援するプロジェクト「ひとつになるから強くなる。アクション」のメッセージ広告第２弾が、１４日から公開される。世界の舞台へ挑む選手たちの姿に加え、スタジアムを埋め尽くしたサポーターの声援や応援チャント、全国から寄せられた数々の応援メッセージを収録。“日本一丸”の応援が、チームを支える大きな力となっている