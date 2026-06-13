【ナッシュビル（米テネシー州）１２日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、ベース合宿地の練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で３日目の練習をスタートさせた。前日１１日にケガのため別メニュー調整が続いていた主将ＭＦ遠藤航がチームを離脱し、代表引退を発表。森保ジャパンに激震が走った中、一夜明けたこの日は２５人のメンバー＋サポートプレーヤーのＤＦ吉田、メンター