◇交流戦阪神1―2オリックス（2026年6月12日京セラドーム）粘り強く腕を振り続けたが、白星には届かなかった。阪神の先発・村上は7回5安打2失点と粘投。初回にプロ初の2者連続被弾を許したものの、以降は立て直してスコアボードに「0」を刻んだ。「しっかり投げきれたと思いますし、やっぱりあの2本が決勝点になっちゃったんで。でも、すぐに切り替えて何とか粘ってればと思いながら投げていました」悔やまれるのは初