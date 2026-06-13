◇交流戦阪神1―2オリックス（2026年6月12日京セラドーム）【阪神・藤川監督語録】▼村上はエースの仕事（2回以降）きっちりとゲームをつくった。十分な役割。▼執念勝ちにいく執念は常にあるつもりだけど、つもりではなくて、勝ちにいくというのは凄く重要なこと。明日も（その思いで臨む）。