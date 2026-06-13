◇交流戦阪神1―2オリックス（2026年6月12日京セラドーム）阪神は12日、オリックスとの関西ダービー初戦（京セラドーム）に1―2で競り負け、今季初の4連敗を喫した。得点力不足にあえぐ打線はブルペンデーを敷いた相手を攻略できず、押し出しによる1得点にとどまった。4番・佐藤輝明内野手（27）がチャンスでまともに勝負をしてもらえず、その後の打者の役割が浮きぼりになった。交流戦4勝10敗で、4試合を残して4年連続の