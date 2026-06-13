◇交流戦阪神1―2オリックス（2026年6月12日京セラドーム）阪神・森下が3試合ぶり、今季19度目のマルチ安打で存在感を示した。2点劣勢で迎えた3回2死一塁の2打席目に左翼フェンス直撃の二塁打を放つと、続く5回2死一塁の場面では外角球を軽打して一、二塁間を破った。それでもチームはあと1本が出ず4連敗。勝利につながる一打を追い求める25歳は「勝敗は仕方ない。また、あした（13日）切り替えてやっていきます」と淡々