チームの連敗を止めるのは、この男しかいない。阪神・高橋は、13日のオリックス戦（京セラドーム）に先発。開幕から無傷の8連勝を狙う。「しっかり試合をつくって、助け合いだと思うんで。（野手には）凄い助けられているし、（勝ちの）確率を上げられるようにっていう感じですかね」前回5日の楽天戦では7回1失点と好投し、リーグトップタイの7勝目。「自分の勝ちは運とかが凄いあるんで」と謙遜するが、今季はここまで3度も