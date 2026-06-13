◇交流戦阪神1―2オリックス（2026年6月12日京セラドーム）交流戦好調のつなぎ役が快調のマルチ安打だ。「交流戦ではいい打球、いい打席が送れている」。阪神・中野は3回の2打席目に中前打を放つと、続く5回も中前へ運んだ。ともに2死無走者の場面から快音を響かせ、交流戦打率をチームトップの・302（53打数16安打）へ伸ばした。「2アウトからでもチャンスを広げられれば、相手はプレッシャーがかかる。何アウトだろう