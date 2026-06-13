◇ファーム・リーグ阪神6―4ソフトバンク（2026年6月12日タマスタ筑後）阪神・下村がファーム・リーグのソフトバンク戦でプロ初の本塁打を浴びた。初回、秋広に3ラン。151キロの直球を右翼スタンドへ運ばれた。初回こそ4安打で3点を失ったものの、2回以降は立ち直り、プロ入り最長の5回73球を投げて5安打3失点、3奪三振で降板した。藤川監督は、右肘手術からの復帰を目指す23年ドラフト1位右腕に対し「イニングが進んだ