◇交流戦阪神1―2オリックス（2026年6月12日京セラドーム）阪神・木下が2番手として8回からマウンドへ上がり、1番・宗から始まる打順を3人で抑えた。「落ち着いていけたんで良かった。テンポだったり、大事なところがあるので、そこを意識しながら投げた」。リリーフに回った前回4日の西武戦も3人斬り。2試合連続で結果を残し、ブルペンでの存在感を高めている。「今日良かったとかじゃなく、しっかり投げられるようにし