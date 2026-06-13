FIFAワールドカップの開幕を受け、松本文部科学大臣は違法なオンライン賭博をしないよう注意を呼びかけました。松本文科大臣：我が国では、オンライン上で海外のベッティングサイト等を利用することも、刑法で禁止される賭博行為に該当をする。松本大臣は、海外ではスポーツ賭博の市場が急速に急拡大していて、ワールドカップ期間中はさらに盛り上がることが予想されると指摘しました。そのうえで、日本国内ではオンライン上で海外