厳しい経営が続くローカル線を観光資源として発信する取り組みがスタートです。千葉県有数の観光地“養老渓谷”などを通る小湊鐵道。100年以上の歴史があるローカル線で新たな試みが始まりました。線路の上を進むのは列車ではなく自転車で、12日から運行を開始した体験型アクティビティーの「こみチャリ」。千葉・市原市から大多喜町を結ぶ線路の一部区間を活用し、往復3.4kmの道のりを電動アシスト付き自転車で45分かけて回遊しま