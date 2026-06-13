黒潮TOKYOジャパンが主宰する「アップタウン」は12日、新宿FACEで行われた。新日本や全日本などで活躍した“不沈艦”スタン・ハンセン氏（76）が来場した。この日は世界ジュニアヘビー級王者の立花誠吾のデビュー10周年記念大会。第2試合後、特大のサプライズが待っていた。リングでマイクを持った黒潮TOKYOは「さっきは武藤さん（神奈月）がお祝いに来てくれました。まあまあ、もう1人お祝いに来てくれてるから」と紹介。会場