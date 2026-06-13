天皇皇后両陛下は13日から2週間、オランダ・ベルギーを公式訪問されます。天皇皇后両陛下は13日午前、羽田空港を政府専用機で出発し、最初にオランダを、20日からはベルギーを訪問されます。長年にわたる皇室と両国王室の親交などを踏まえ、特別な配慮で、両陛下は両国とも最初の数日間は王室の別邸の城に宿泊される予定です。17日にはオランダの首都アムステルダムで、23日にはベルギーの首都ブリュッセルで国賓としてそれぞれ国