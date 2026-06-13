トリノは12日、ロベルト・ダヴェルサ監督の退任を発表。併せて、2026−27シーズンからの新指揮官としてイニャツィオ・アバーテ氏を招へいしたことを発表した。契約期間は2028年6月30日までとなる。2025−26シーズンのセリエAを12勝9分17敗の12位で終えたトリノ。今年2月からチームの指揮を執り、セリエA残留を果たしたダヴェルサ監督との契約を更新せず、アバーテ監督の就任を発表した。現在39歳のアバーテは、ミランの下部