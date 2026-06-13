イランメディアは11日、アメリカとイランが最終調整している覚書の草案とされる内容を報じました。凍結資産の解除やレバノンでの停戦など、イラン側の要求が数多く反映されていて、実際に合意が実現するかは不透明です。イランのメフル通信が報じた戦闘終結に向けた覚書の草案では、レバノンを含む全ての地域で戦闘を恒久的かつ即時停止するほか、周辺地域からアメリカ軍が撤退し、30日以内に双方がホルムズ海峡などの封鎖を解除す