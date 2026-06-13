5月12日の会見などでの発言を問題視、適切な対応がなければ刑事告訴へFCバルセロナは6月13日、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長に対して、名誉毀損の罪による刑事告訴を提起する前の義務的な調停申し立てを提出したと発表した。クラブの声明によると、今回の措置はペレス会長が5月12日に開催された記者会見、およびその翌日のメディアインタビューで行った発言に起因するもの。クラブ側はこれらの発言につい