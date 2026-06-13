イランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、イラン側の情報に基づいて報道された「合意の覚書」の内容について、「書面で合意した条件とは全く異なる」などと不快感を示しました。トランプ大統領は12日、戦闘終結に向けた交渉をめぐるイラン側の発信について、「彼らが言うことは真実とかけ離れている。とても不誠実な人々であり、彼らとの間に“誠意ある交渉”は存在しない」とSNSに書き込みました。