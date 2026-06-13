イーロン・マスク氏が率いるアメリカの宇宙開発企業「スペースX」が先ほど、ナスダック市場に上場しました。記者「ニューヨーク・タイムズスクエアの広告が一面、スペースXで埋め尽くされています」スペースXの公開価格は1株あたり135ドル（約2万2000円）、上場によって調達する金額はおよそ750億ドル（約12兆円）と、史上最大規模となります。調達した資金は主力の衛星事業の拡大のほか、AI関連のインフラ投資などに使うというこ