殺人の疑いで逮捕・送検された19歳の少年。女子高校生に復縁を迫ったが断られていた、などと話していることがわかりました。神奈川県相模原市の河川敷で高校3年生の佐藤唯来さん（17）が遺体で見つかった事件。献花にきた人「私も娘がいるので他人事と思えなかった。非常に心苦しいというか、残念な気持ちです」首を絞めるなどして殺害した疑いで逮捕されたのは19歳の少年です。少年（19）「複数回にわたり復縁を迫ったが断られて