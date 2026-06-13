バレーボールの世界三大大会の一つ「ネーションズリーグ」で男子日本代表（世界ランク7位）はポーランド（同1位）とのフルセットの激闘を制し3ー2で勝利。ポーランドから公式戦17年ぶりとなる白星を挙げた。ゲームキャプテンの郄橋藍（24）、セッター深津英臣（36）、今大会初スタメンの大塚達宣（25）が試合を振り返り、次戦に向けコメントした。【写真を見る】試合後の選手の様子チーム最多26得点の郄橋藍Q.26得点で