アメリカの宇宙開発企業スペースXが12日、ナスダック市場に上場しました。AIシフトを加速させるイーロン・マスクCEOの野望とは。ナスダック市場に上場したスペースX。公開価格ベースの時価総額は約1兆7700億ドル、日本円で約283兆円となります。上場による調達額は約750億ドル、日本円で約12兆円に上り史上最大規模のIPOとなります。スペースX イーロン・マスクCEO：私たちは選択を迫られている。宇宙へ進出して文明を築く未来か？